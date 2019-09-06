إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال في كفر قدوم

اصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة 6 يوليو ، خلال قمع قوات الاحتلال الصهيوني ، لمسيرة قرية كفر قدوم الاسبوعية السلمية، والتي انطلقت اليوم الجمعة، تنديدا باقتحام نتانياهو للمسجد الابراهيمي في الخليل.

وافادت مصادر محلية بان جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت مما ادى الى اصابة 3 شبان بجروح متفاوتة عولجوا ميدانيا من قبل طاقم الهلال الاحمر الفلسطيني.

واضافت، ان جنود الاحتلال لاحقوا الشبان بين المنازل السكنية ما ادى الى اندلاع مواجهات دون ان يبلغ عن اعتقالات.

اقرأ ايضا :"أوتشا": استشهاد فلسطيني وإصابة أكثر من 600 برصاص الاحتلال

واشارت المصادر الى ان قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية منذ ساعات الصباح الباكر واعاقت تحركات المواطنين والصحفيين واجبرت بعضهم على وضع بصماتهم على نماذج خاصة دون إبداء الاسباب.