بالصور والفيديو: شهيد وإصابات بقمع فعاليات جمعة "حماية الجبهة الداخلية" في غزة

الجمعة 06 سبتمبر 2019 06:29 م بتوقيت القدس المحتلة

شهيد وإصابات بقمع فعاليات جمعة "حماية الجبهة الداخلية" في غزة

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استشهد فتى فلسطيني وأصيب العشرات مساء اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في فعاليات الجمعة الـ 73 من مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي حملت عنوان جمعة "حماية الجبهة الداخلية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الفتى علي سامي الأشقر "17 عاما" برصاص الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة، اثر رصاصة أصابت رقبته من قبل قناص إسرائيلي.

كما أصيب فتى فلسطيني بجراح خطيرة للغاية بالراس برصاص قناصة الاحتلال، خلال مشاركته في المظاهرات في منطقة ملكة شرق مدينة غزة .

وذكرت طبية وميدانية أفادت بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الابراج العسكرية وخلف السواتر التربية اطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في الفعاليات على طول الحدود الشرقية للقطاع، فيما حاول عدد من الشبان اقتحام السياج الحدودي بمناطق التجمع الخمسة المنتشرة شرق القطاع.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطواقم الطبية تعاملت مع نحو 25 إصابة منها بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال قمع فعاليات الجمعة الـ 73 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وتوافدت الجماهير الفلسطينية، عصر اليوم، إلى مناطق السياج الحدودي شرق القطاع للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ73 من مسيرات العودة وكسر الحصار.

وقالت مصادر ميدانية إن المئات من المواطنين توافدوا نحو الحدود الشرقية للقطاع حاملين الأعلام الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وكانت قد دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، في بيان لها، أهالي قطاع غزة للحشد الكبير وأوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات جمعة "حماية الجبهة الداخلية"، وذلك في مواجهة الفوضى و التخريب و تأكيداً على وحدة الصف الوطني الفلسطيني.

وطالبت الهيئة، الفلسطينيين التوجه إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة شرقي قطاع غزة، بعد عصر اليوم للمشاركة الحاشدة والفاعلة في فعاليات هذه الجمعة، وذلك للتأكيد على أن "أمن غزة و حماية الجبهة الداخلية خط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه".

وعبرت عن رفضها لكل المشاريع التصفوية، وفي مقدمتها "صفقة القرن"، ومواجهة كل مخططات الاحتلال والإدارة الأمريكية التي تستهدف الأرض والشعب الفلسطيني، ورفضها لكل أوجه الاستيطان ومحاربة تهويد الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 330 مواطنًا؛ بينهم 16 شهيدًا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألفًا آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر .