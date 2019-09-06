لمدة 10 أيام.. إغلاق جزئي لكوبري الجيزة

أغلقت الإدارة العامة لمرور "الجيزة"، اليوم الجمعة 6 سبتمبر ، كوبري الجيزة المعدني، اتجاه "عباس" جزئيًا لمدة 10 أيام.
وسيستمر العمل على مدار 24 ساعة مع غلق جزئة لمنزل الرمد والسماح بحارة مرورية لحركة سير السيارات".
القاهرة
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4:08 صباحاً
الشروق
5:32 صباحاً
الظهر
11:51 صباحاً
العصر
3:23 مساءاً
المغرب
6:10 مساءاً
العشاء
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المنصورة
الفجر
4:06 صباحاً
الشروق
5:31 صباحاً
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11:51 صباحاً
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3:23 مساءاً
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6:10 مساءاً
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7:40 مساءاً
الأسكندرية
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4:12 صباحاً
الشروق
5:37 صباحاً
الظهر
11:57 صباحاً
العصر
3:29 مساءاً
المغرب
6:15 مساءاً
العشاء
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سوهاج
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4:11 صباحاً
الشروق
5:32 صباحاً
الظهر
11:49 صباحاً
العصر
3:19 مساءاً
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6:07 مساءاً
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أسيوط
الفجر
4:12 صباحاً
الشروق
5:34 صباحاً
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11:52 صباحاً
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المغرب
6:09 مساءاً
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7:39 مساءاً
كفر الشيخ
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4:08 صباحاً
الشروق
5:34 صباحاً
الظهر
11:53 صباحاً
العصر
3:25 مساءاً
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السويس
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4:03 صباحاً
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العصر
3:18 مساءاً
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7:34 مساءاً
شمال سيناء
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3:58 صباحاً
الشروق
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11:42 صباحاً
العصر
3:14 مساءاً
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6:02 مساءاً
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7:32 مساءاً
جنوب سيناء
الفجر
3:57 صباحاً
الشروق
5:16 صباحاً
الظهر
11:40 صباحاً
العصر
3:11 مساءاً
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6:03 مساءاً
العشاء
7:33 مساءاً
الجيزة
الفجر
4:08 صباحاً
الشروق
5:32 صباحاً
الظهر
11:51 صباحاً
العصر
3:23 مساءاً
المغرب
6:10 مساءاً
العشاء
7:40 مساءاً
المحلة
الفجر
4:03 صباحاً
الشروق
5:28 صباحاً
الظهر
11:47 صباحاً
العصر
3:19 مساءاً
المغرب
6:06 مساءاً
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7:36 مساءاً
المنوفية
الفجر
4:08 صباحاً
الشروق
5:33 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:24 مساءاً
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6:11 مساءاً
العشاء
7:41 مساءاً
الشرقية
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4:05 صباحاً
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5:30 صباحاً
الظهر
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العصر
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6:08 مساءاً
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7:38 مساءاً
أسوان
الفجر
4:09 صباحاً
الشروق
5:28 صباحاً
الظهر
11:45 صباحاً
العصر
3:12 مساءاً
المغرب
6:01 مساءاً
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7:31 مساءاً
قنا
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4:07 صباحاً
الشروق
5:28 صباحاً
الظهر
11:45 صباحاً
العصر
3:15 مساءاً
المغرب
6:03 مساءاً
العشاء
7:33 مساءاً
الأقصر
الفجر
4:08 صباحاً
الشروق
5:28 صباحاً
الظهر
11:46 صباحاً
العصر
3:15 مساءاً
المغرب
6:03 مساءاً
العشاء
7:33 مساءاً
المنيا
الفجر
4:16 صباحاً
الشروق
5:37 صباحاً
الظهر
11:56 صباحاً
العصر
3:27 مساءاً
المغرب
6:15 مساءاً
العشاء
7:45 مساءاً
الوادى الجديد
الفجر
4:32 صباحاً
الشروق
5:48 صباحاً
الظهر
12:08 مساءاً
العصر
3:36 مساءاً
المغرب
6:27 مساءاً
العشاء
7:57 مساءاً
مرسى مطروح
الفجر
4:22 صباحاً
الشروق
5:48 صباحاً
الظهر
12:07 مساءاً
العصر
3:40 مساءاً
المغرب
6:26 مساءاً
العشاء
7:56 مساءاً
دمياط
الفجر
4:04 صباحاً
الشروق
5:29 صباحاً
الظهر
11:49 صباحاً
العصر
3:21 مساءاً
المغرب
6:09 مساءاً
العشاء
7:39 مساءاً
طنطا
الفجر
4:08 صباحاً
الشروق
5:33 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:24 مساءاً
المغرب
6:11 مساءاً
العشاء
7:41 مساءاً
بورسعيد
الفجر
4:02 صباحاً
الشروق
5:28 صباحاً
الظهر
11:47 صباحاً
العصر
3:19 مساءاً
المغرب
6:06 مساءاً
العشاء
7:36 مساءاً
الغردقة
الفجر
4:02 صباحاً
الشروق
5:24 صباحاً
الظهر
11:41 صباحاً
العصر
3:11 مساءاً
المغرب
5:58 مساءاً
العشاء
7:28 مساءاً
الإسماعيلية
الفجر
4:03 صباحاً
الشروق
5:28 صباحاً
الظهر
11:47 صباحاً
العصر
3:19 مساءاً
المغرب
6:06 مساءاً
العشاء
7:36 مساءاً
بنها
الفجر
4:08 صباحاً
الشروق
5:32 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:23 مساءاً
المغرب
6:10 مساءاً
العشاء
7:40 مساءاً
بنى سويف
الفجر
4:10 صباحاً
الشروق
5:33 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:23 مساءاً
المغرب
6:10 مساءاً
العشاء
7:40 مساءاً
الخارجة
الفجر
4:17 صباحاً
الشروق
5:37 صباحاً
الظهر
11:54 صباحاً
العصر
3:23 مساءاً
المغرب
6:11 مساءاً
العشاء
7:41 مساءاً
دمنهور
الفجر
4:10 صباحاً
الشروق
5:35 صباحاً
الظهر
11:54 صباحاً
العصر
3:26 مساءاً
المغرب
6:13 مساءاً
العشاء
7:43 مساءاً
الزقازيق
الفجر
4:06 صباحاً
الشروق
5:31 صباحاً
الظهر
11:50 صباحاً
العصر
3:22 مساءاً
المغرب
6:09 مساءاً
العشاء
7:39 مساءاً
شبين الكوم
الفجر
4:08 صباحاً
الشروق
5:33 صباحاً
الظهر
11:52 صباحاً
العصر
3:24 مساءاً
المغرب
6:11 مساءاً
العشاء
7:41 مساءاً
الطور
الفجر
4:01 صباحاً
الشروق
5:24 صباحاً
الظهر
11:42 صباحاً
العصر
3:12 مساءاً
المغرب
5:59 مساءاً
العشاء
7:29 مساءاً
العريش
الفجر
3:56 صباحاً
الشروق
5:21 صباحاً
الظهر
11:41 صباحاً
العصر
3:13 مساءاً
المغرب
6:01 مساءاً
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7:31 مساءاً
الفيوم
الفجر
4:11 صباحاً
الشروق
5:35 صباحاً
الظهر
11:53 صباحاً
العصر
3:24 مساءاً
المغرب
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6 اكتوبر
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العصر
3:22 مساءاً
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