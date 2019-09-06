لمدة 10 أيام.. إغلاق جزئي لكوبري الجيزة

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منذ 5 يوم

أغلقت الإدارة العامة لمرور "الجيزة"، اليوم الجمعة 6 سبتمبر ، كوبري الجيزة المعدني، اتجاه "عباس" جزئيًا لمدة 10 أيام.

وسيستمر العمل على مدار 24 ساعة مع غلق جزئة لمنزل الرمد والسماح بحارة مرورية لحركة سير السيارات".