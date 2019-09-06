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حماس: الاحتلال يتحمّل تداعيات تغوّله على دماء المتظاهرين

منذ 15 دقيقة
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حماس: الاحتلال يتحمّل تداعيات تغوّله على دماء المتظاهرين

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الجمعة 6 سبتمبر  الاحتلال الصهيوني تداعيات تغوّل قوات الاحتلال على دماء المتظاهرين السلميين المشاركين في الجمعة الـ73 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة ، وذلك عقب استشهاد متظاهرَين، أحدهما فتى (17 عامًا)، وإصابة أكثر من 60 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة؛ برصاص قوات الاحتلال شرقي محافظات القطاع.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم، في تصريح "إنّ تغول الاحتلال على دماء المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة جريمة يتحمل الاحتلال كامل تداعياتها".

واعتبر قاسم أن تعمّد الاحتلال استهداف المتظاهرين السلميين "يؤكد الطبيعة الدموية لقادة الاحتلال، الذين لم يتوقف إرهابهم منذ وصول العصابات الصهيونية لأرض فلسطين".

ودعا الناطق باسم حماس إلى وجوب تصنيف الاحتلال كيان ارهابي وملاحقة قادته كـ"مجرمي حرب".

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