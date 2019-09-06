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طيران "الوفاق" يستهدف رتل لقوات حفتر بترهونة

منذ 35 دقيقة
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طيران "الوفاق" يستهدف رتل لقوات حفتر بترهونة

أعلن مصطفى المجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية أن طيرانها الحربي استهدف، الجمعة 6 سبتمبر ، رتل لسيارات مسلحة في مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق العاصمة طرابلس) .

وقال ، إن "سلاح الجو كثف أمس طلعاته الجوية حيث استهدفت رتلا مسلحا لقوات (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر بمدينة ترهونة".

وأضاف المجعي في تصريح صحفي، أن "الرتل المسلح جرى استهدافه مرتين، الأولى كانت أمس في المنطقة الواقعة بين بني وليد وترهونة، وصباح اليوم تم استهدف باقي الرتل داخل ترهونة"، دون الحديث عن حجم الأضرار وما إذا كانت هناك خسائر بشرية أم لا.

وحذر المجعي أهالي ترهونة "من التواجد أو الاقتراب من تجمعات قوات حفتر حفاظا على سلامتهم حتى لا يتم استخدامهم كدروع بشرية من قبل قوات حفتر".

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