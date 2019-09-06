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أرباش: الإنسانية فقدت ضميرها وفشلت في امتحان اليمن

منذ حوالى ساعة
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أرباش: الإنسانية فقدت ضميرها وفشلت في امتحان اليمن

قال رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش،  في كلمته الجمعة، لدى حضوره معرض "يمن بالرسوم" الذي أقيم في جامع "تشامليجا" بمدينة إسطنبول، بتنظيم من رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التركي ، إن الإنسانية فقدت ضميرها في امتحان اليمن، والعالم الإسلامي فشل في اختبار العقل والسلام والحكمة والأخوة.


وأضاف أرباش، أن ملايين الناس في العديد من مناطق العالم فقدوا حياتهم وتركوا أوطانهم وتم تهجيرهم ويعيشون في بؤس وأمراض.

وأشار أن بين هذه المناطق اليمن الذي يتعرض فيه نحو 7 ملايين إنسان للموت، بسبب الحرب الدائرة فيه منذ 2015.

وشدد رئيس الشؤون الدينية على أن أصحاب الضمائر في العالم تزداد مسؤولياتهم يوما بعد يوم بسبب الأوضاع المأساوية التي يعيشها اليمن.

وأكد أن محاولة إيجاد علاج لكل مشكلة وصرخة ألم على وجه الأرض هو واجب إنساني وديني على حد سواء، لافتا إلى جهود وقف الديانة التركي في مد يد العون لجميع المظلومين في أنحاء العالم.

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