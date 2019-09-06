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نقابة أطباء السودان تدق ناقوس الخطر

منذ 36 دقيقة
عدد القراءات: 121
نقابة أطباء السودان تدق ناقوس الخطر

أطلقت نقابة أطباء السودان تحذيرا جادا بشأن خطر انتشار الكوليرا في البلاد، داعية وزارة الصحة للتدخل بشكل عاجل والقيام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي الوباء.

وقالت النقابة في بيان، اليوم الجمعة، إن ولاية النيل الأزرق شهدت وفاة اثنين من المواطنين جراء مضاعفات إسهال مائي حاد يشتبه في أنه كوليرا.

وأضافت في البيان أن البلاد شهدت في الأعوام الماضية انتشار الكوليرا عدة مرات وفي أعوام متتالية منذ العام 2016، مشيرة إلى أن عدم التدخل للحد من الوباء والتحكم فيها بشكل علمي، جعل الكوليرا مرضا مستوطنا في السودان.

وطلبت النقابة من وزارة الصحة التدخل بشكل عاجل، لتأكيد وجود الكوليرا بشكل معملي في ولاية النيل الأزرق والقيام بالتدخلات الوقائية، وذلك لمنع تفشي الوباء بالأشكال الكارثية التي شهدها السودان في الأعوام الماضية.

كما دعت المواطنين لاتخاذ أقصى درجات الحذر في التعامل مع المياه والحرص على مكافحة توالد الذباب والذهاب إلى أقرب مركز علاجي فور الشعور بأعراض الإسهال.

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