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مصرع 6 وإصابة 3 في حادث أثناء توجههم لحضور حفل زفاف بأسيوط

منذ حوالى ساعة
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مصرع 6 وإصابة 3 في حادث أثناء توجههم لحضور حفل زفاف بأسيوط

لقي 6 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرون ، اليوم الجمعة 6 سبتمبر ، إثر حادث سير مروع بطريق القوصية فزارة بأسيوط أثناء توجههم لحضور حفل زفاف.


وتبين أن الأسرة تقيم ببولاق محافظة الجيزة، وقد انقلبت سيارتهم أثناء طريقهم لقرية فزارة لحضور حفل زفاف أحد أقربائهم، مما أدى إلى وفاة كل من «م. ع. ي» ١٣سنة و«ح. ع. ع» 3 سنوات و«ف. ع. ع» ١٠ سنوات و«ع. ع. ع» ٤٧سنة و«ع. ع. ع» ١٧سنة و«ع. ع. ع» ٤٨ سنة وإصابة كل من «ع. ع. ع» ١٢ سنة و«ا. ع. ا» ٤٥ سنة و«ش. ع. ع» ٢٠ سنة.

وتم نقل المصابين إلى جامعة أسيوط والجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى وتم عمل المحضر اللازم بالواقعة.

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