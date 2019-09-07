ملادينوف يُعلق على جريمة قتل الاحتلال طفلين شرق قطاع غزة



علّق نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مساء الجمعة 6 سبتمبر ، على استشهاد فتيان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني ، خلال مشاركتهما أمس الجمعة في فعاليات مسيرات العودة شرق قطاع غزة .

وقال ملادينوف: "مقتل شابين فلسطينيين اليوم في احتجاجات غزة. مروع!، يجب على إسرائيل معايرة استخدام القوة، واستخدام القوة المميتة فقط كملجأ أخير، وفقط رداً على تهديد وشيك بالموت أو إصابة خطيرة".



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس عن استشهاد اثنين من المواطنين برصاص الاحتلال خلال مشاركتهما في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.