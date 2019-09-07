Responsive image

22º

7
سبتمبر

السبت

26º

7
سبتمبر

السبت

 خبر عاجل
  • وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في المناطق المحاذية لقطاع غزة
     منذ 14 ساعة
  • القيادي في جماعة الإخوان محمد سودان: هناك علامات استفهام كبيرة على وفاة عبدالله نجل الرئيس محمد مرسي
     منذ 3 يوم
  • انباء عن وفاة عبدالله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إثر أزمة قلبية
     منذ 3 يوم
  • الاحتلال يحوّل مدينة #الخليل الى ثكنة عسكرية لحماية اقتحام رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو للمدينة
     منذ 3 يوم
  • حرق صور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الخليل تزامنا مع اقتحامه وتدنيسه المدينة برفقة عشرات المسؤولين الإسرائيليين
     منذ 3 يوم
  • قوات الاحتلال تعتقل شابين من منطقة باب الزاوية في #الخليل بالتزامن مع استعداد نتنياهو لاقتحام الحرم الابراهيمي
     منذ 3 يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:05 صباحاً


الشروق

5:30 صباحاً


الظهر

11:53 صباحاً


العصر

3:25 مساءاً


المغرب

6:15 مساءاً


العشاء

7:45 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"الوفاق" تتقدم بعدد من محاور القتال وتقصف خطوط إمداد لحفتر

منذ 4 دقيقة
عدد القراءات: 47
"الوفاق" تتقدم بعدد من محاور القتال وتقصف خطوط إمداد لحفتر

قال مصدر عسكري ليبي في طرابلس، إن قوات عملية "بركان الغضب" (تابعة لحكومة الوفاق)،أحرزت تقدما ملموسا في عدة محاور على تخوم العاصمة الليبية، على حساب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.


وأضاف المصدر في حديث خاص لـ"عربي21"، أن قوات "بركان الغضب" تقدمت في مواقع متقدمة بمحور السبيعة، ووادي الربيع، وعين زارة، ومناطق أخرى.


وأوضح المصدر مفضلا عدم كشف هويته، إن "قواتنا سيطرت بالكامل على مصنع الأسمنت بمنطقة سوق الخميس (امسيحل) والذي يعد أحد التمركزات الرئيسية لحفتر على الطريق بين قصر بن غشير وترهونة، وأسرت عددا من مليشيات حفتر، ودمرت  3 آليات عسكرية له"، مشيرا إلى سيطرة "بركان الغضب"على مساكن عين زارة التي كانت تتمركز فيها قوات حفتر وتتخذها نقطة للرصد والاستطلاع.


في سياق متصل، كشف المصدر ذاته، أن طائرات تابعة لحكومة الوفاق، استهدفت صباح السبت شاحنتين تحملان راجمتي صواريخ "غراد"، تابعتين لمليشيات حفتر، بمنطقة وادي دينار بالقرب من بني وليد.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers