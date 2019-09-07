"الوفاق" تتقدم بعدد من محاور القتال وتقصف خطوط إمداد لحفتر

قال مصدر عسكري ليبي في طرابلس، إن قوات عملية "بركان الغضب" (تابعة لحكومة الوفاق)،أحرزت تقدما ملموسا في عدة محاور على تخوم العاصمة الليبية، على حساب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.



وأضاف المصدر في حديث خاص لـ"عربي21"، أن قوات "بركان الغضب" تقدمت في مواقع متقدمة بمحور السبيعة، ووادي الربيع، وعين زارة، ومناطق أخرى.



وأوضح المصدر مفضلا عدم كشف هويته، إن "قواتنا سيطرت بالكامل على مصنع الأسمنت بمنطقة سوق الخميس (امسيحل) والذي يعد أحد التمركزات الرئيسية لحفتر على الطريق بين قصر بن غشير وترهونة، وأسرت عددا من مليشيات حفتر، ودمرت 3 آليات عسكرية له"، مشيرا إلى سيطرة "بركان الغضب"على مساكن عين زارة التي كانت تتمركز فيها قوات حفتر وتتخذها نقطة للرصد والاستطلاع.



في سياق متصل، كشف المصدر ذاته، أن طائرات تابعة لحكومة الوفاق، استهدفت صباح السبت شاحنتين تحملان راجمتي صواريخ "غراد"، تابعتين لمليشيات حفتر، بمنطقة وادي دينار بالقرب من بني وليد.