بالصور والفيديو: غزة تودع شهيديها الربعي والأشقر بالحزن

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في قطاع غزة، اليوم السبت 6 سبتمبر ، جثماني الشهيدين اللذين ارتقيا أمس برصاص الاحتلال الصهيوني على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في الجمعة الـ 73 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وشارك مئات المواطنين من مختلف الفصائل الوطنية في تشييع الشهيد الطفل خالد الربعي (14عامًا) شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة. إذ انطلقوا حاملين جثمانه صوب مسجد "السيد علي" شرقًا ثم أدوا صلاة الجنازة عليه، واتجهوا صوب المقبرة الشرقية لمواراته الثرى.

وكان الربعي ارتقى شهيدًا جراء طلق ناري من قناصة جنود الاحتلال في مخيم ملكة شرق غزة.

كما شيع الآلاف جثمان الشهيد علي الأشقر من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع من أمام المستشفى الاندونيسي وصولًا إلى منزل ذويه في المخيم لإلقاء نظرة الوداع قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء وسط صيحات غضب ومطالبات للمقاومة الفلسطينية بالرد على جرائم الاحتلال.

واستشهد الفتى الأشقر عقب إصابته برصاصة في عنقه أطلقها عليه قناصة الاحتلال خلال مشاركته بمسيرة سلمية شرق جباليا.