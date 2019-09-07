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قبائل أبين تطالب بتحقيق أممي "بمجازر" الإمارات

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 126
قبائل أبين تطالب بتحقيق أممي "بمجازر" الإمارات

طالبت قبائل المنطقة الوسطى في اليمن، الإمارات بالاعتذار عن وصفها الجيش اليمني بـ"الإرهابيين"، داعية الأمم المتحدة لإجراء تحقيق بمجازر تسببت فيها أبو ظبي راح ضحيتها المئات.

 

وأعلنت قبائل المنطقة الوسطى المتمثلة بمديريات لودر، والوضيع، بمحافظة أبين، في بيان اطلعت عليه "عربي21"، النفير العام، مطالبة بإجراء تحقيق في قصف جوي إماراتي طال القوات اليمنية في عدن وأبين.

 

وأعلنت القبائل تأييدها للبيان الذي أصدرته السعودية مؤخرا، مطالبة التحالف بالاعتذار لكل ما صدر عن دولة الإمارات ووصفها لأبنائنا في الجيش الوطني بعناصر إرهابية.


كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والمنظمات الدولية إدانة القصف الاماراتي، والتحقيق ومقاضاة دولة الإمارات العربية.

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