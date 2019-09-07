ضابط بجيش الاحتلال: نصر الله يعلم الحمض النووي الإسرائيلي

علق ضابط إسرائيلي رفيع المستوى على التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة بين "حزب الله" اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال العميد درور شالوم، رئيس قسم الأبحاث بجيش الاحتلال، إن قاسم سليماني، قائد الفيلق الإيراني يعرف "إسرائيل" جيدا، لكن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أفضل منه، كونه يعلم "DNA" (الحمض النووي) الإسرائيلي.

وأضاف شالوم، في حوار مع موقع "واللا" العبري، أن الإيرانيين يحاولون معرفة الثقافة الإسرائيلية، وإن حال البعد الجغرافي دون ذلك، ولكنهم يحاولون بالفعل عبر مساعدة نصر الله لهم.

وأوضح أن نصر الله وسليماني أصدقاء، ويتفقان في كثير من العوامل المشتركة، ولكن نصر الله يفوقه علما وفهما للثقافة الإسرائيلية، وللداخل الإسرائيلي، حتى إن نصر الله يعلم الحمض النووي الإسرائيلي نفسه، وغالبا، ما يعتمد الإيرانيون في فهمهم لإسرائيل على نصر الله والحزب اللبناني.

وأشار الضابط الإسرائيلي أن نصر الله لا يريد مواجهة إسرائيل، على عكس الجنرال سليماني، الذي يختلف معه في ذلك، حيث يرغب قائد فيلق القدس الإيراني مواجهة إيران، عبر الكوادر الإيرانية الموجودة في سوريا.