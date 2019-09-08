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يمنيون للسعودية: أطلقوا سراح هادي!

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 129
يمنيون للسعودية: أطلقوا سراح هادي!

أطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بجلاء الغموض الذي يكتنف مكان وجود الرئيس اليمني المستقيل والهارب عبد ربه منصور هادي.
 

تحت وسم "أطلقوا سراح هادي" اتهم ناشطون يمنيون موالون للرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي "السعودية باحتجازهم هادي وتنفيذ أجندات لصالح الرياض.

وأكد ناشطون مشاركون في الحملة أن السعودية تمنع هادي من التعبير بحرية عما يحدث في اليمن كما تمنعه من إقامة علاقات مع دول ترى فيها السعودية خصما لها.

كما ندد البعض بغياب هادي طوال فترة الحرب.

 

ناشطون يمنيون آخرون رأوا أن هادي "معجب" بهذا الوضع ويعمل على إطالة فترة الفوضى لأن أي استقرار أو اتفاق سيُزاح من المشهد. كما سألوا:"ما الذي سيقوم به هادي إذا تم إطلاق سراحه وهو منذ أن تم انتخابه لم يقم بشيء لصالح البلد".

المصدر : العالم

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