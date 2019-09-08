محاكمة البشير تكشف أسرار الغرفة السرية والملايين المخبأة

نقلت وكالات إعلام، عن آخر مدراء مكتب الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، أمام المحكمة، يوم أمس السبت، أن: "البشير كان الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح غرفة في القصر الرئاسي تحتوي على ملايين اليوروهات".

وقالت "رويترز": " في شهادته التي أدلى بها خلال محاكمة البشير بتهمة الفساد وحيازة عملات أجنبية بشكل غير قانوني، قال ياسر بشير، إن الرئيس السابق أعطاه أكثر من 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) نقدا في الشهور الأخيرة من حكمه لتسليمها إلى أطراف مختلفة".





وأضاف المدير السابق، وكان قد عمل مع البشير من سبتمبر 2018 وتحدث كشاهد دفاع: "أن الرئيس منحه ذات مرة 5 ملايين يورو، لتسليمها لعبد الرحيم حمدان دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع". كاشفاً: "أن الأموال سلمت في حضور شقيق عبد الرحيم وهو محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالبشير ويشغل حاليا منصب عضو مجلس السيادة، الذي تشكل في اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين".

وتابع: "أن من بين الأطراف الأخرى، التي تلقت الأموال وزارة الدفاع علاوة على عسكريين ومدنيين للعلاج الطبي، لم يكن يعلم بمصدر الأموال وأنه كان ينفذ الأوامر فقط".





وتشير الوكالة إلى أنه، شهد أيضا خلال الجلسة ضمن الدفاع، عبد المنعم محمد المحاسب بجامعة إفريقيا العالمية وهي مؤسسة خاصة لها صلات بالإسلاميين، وكشف أنه حصل مع مدير الجامعة ونائبه على 4 ملايين يورو نقدا من البشير.

لم يتحدث البشير، خلال جلسة المحكمة السبت، إلا أنه أنكر التهم حين وجهت إليه رسميا قبل أسبوع. وفي وقتٍ سابق، قال البشير في الأسبوع الماضي: "إنه حصل على 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن مصادر أخرى، لكنه لم يحصل على أموال أو يستخدمها لمصلحته الشخصية".

وتلفت واسائل إعلام سودانية إلى أن العقوبة القصوى للاتهامات قد تصلى إلى السجن لنحو عشر سنوات، وتعقد الجلسة القادمة للمحاكمة في الرابع عشر من سبتمبر.