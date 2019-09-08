Responsive image

31º

8
سبتمبر

الأحد

26º

8
سبتمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في المناطق المحاذية لقطاع غزة
     منذ يوم
  • القيادي في جماعة الإخوان محمد سودان: هناك علامات استفهام كبيرة على وفاة عبدالله نجل الرئيس محمد مرسي
     منذ 4 يوم
  • انباء عن وفاة عبدالله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إثر أزمة قلبية
     منذ 4 يوم
  • الاحتلال يحوّل مدينة #الخليل الى ثكنة عسكرية لحماية اقتحام رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو للمدينة
     منذ 4 يوم
  • حرق صور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الخليل تزامنا مع اقتحامه وتدنيسه المدينة برفقة عشرات المسؤولين الإسرائيليين
     منذ 4 يوم
  • قوات الاحتلال تعتقل شابين من منطقة باب الزاوية في #الخليل بالتزامن مع استعداد نتنياهو لاقتحام الحرم الابراهيمي
     منذ 4 يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:06 صباحاً


الشروق

5:31 صباحاً


الظهر

11:52 صباحاً


العصر

3:25 مساءاً


المغرب

6:14 مساءاً


العشاء

7:44 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

كتائب القسام تنعي الاسير بسام السايح

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 134
كتائب القسام تنعي الاسير بسام السايح

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، الشهيد الاسير بسام السايح الذي استشهد في سجون الاحتلال الاسرائيلي نتيجة سياسة الاهمال الطبي.
وقالت الكتائب في بيان " نزف إلى العلا القائد القسامي الميداني الشهيد بسام السايح أحد أبطال عملية ايتمار التي أقضت مضاجع الصهاينة وفجرت انتفاضة القدس، والذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون الصهيونية".

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أكد مساء اليوم الأحد نبأ استشهاد الأسير بسام السايح، في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان، رافقه إجراءات السّجان المتمثلة بالإهمال الطبي، والمماطلة في تقديم العلاج اللازم له.


ولفت نادي الأسير إلى أن الشهيد السايح البالغ من العمر(46 عاماً)، يعاني منذ عام 2011 من سرطان العظام، وفي عام 2013 أُصيب بسرطان الدم، وتفاقم وضعه بشكل ملحوظ نتيجة لظروف الاعتقال والتحقيق القاسية التي تعرض لها منذ عام 2015، وخلال هذه المدة أبقت إدارة معتقلات الاحتلال على احتجازه في ما تسمى معتقل "عيادة الرملة" التي يطلق عليها الأسرى "المسلخ".

هذا وحمّل نادي الأسير إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد السايح، لافتاً إلى أن نحو 700 أسير يعانون من أمراض مختلفة، منهم 160 أسيراً مصابون بأمراض مزمنة بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة. علماً أن جزءا من الأسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي الأحكام العالية، قد أُغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم.

وبهذا يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية في معتقلات الاحتلال إلى (221) أسيراً، من بينهم (65)أسيراً ارتقوا نتيجة لسياسة الإهمال الطبي.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers