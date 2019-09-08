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كتائب القسام تزف الشهيد الأسير بسام السايح أحد قادتها الميدانيين

منذ 15 دقيقة
عدد القراءات: 83
كتائب القسام تزف الشهيد الأسير بسام السايح أحد قادتها الميدانيين

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، اليوم الأحد 8 سبتمبر ، أحد قادتها الميدانيين الذي استشهد في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وهو أحد مفجري انتفاضة القدس عام 2015م..

وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري أن القائد الميداني بسام السايح (47 عاماً) ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى- يوم الأحد 09 محرم 1441هـ الموافق 08/09/2019م نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون الصهيونية، بعد معاناةٍ مريرةٍ مع المرض.

وأوضحت أن الشهيد البطل هو أحد منفذي عملية إيتمار القسامية التي شكلت باكورة انطلاق انتفاضة القدس بتاريخ 01/10/2015م، والتي قتل فيها مغتصبان صهيونيان.

مضيفةً "يرتقي إلى العلا شهيدٌ ليس كأي شهيد، تقدم وبادر ولبى نداء الوطن رغم المرض والألم ليقيم الحجة على الأصحاء، ويشعل مع إخوانه جذوة الجهاد والمقاومة في ضفة الأحرار".


وعاهدت الأسرى بأن حريتهم دين في رقابنا وبأننا سنحاسب العدو على إجرامه بحقهم، وإن فجر الحرية آت رغم أنف المحتل بإذن الله.

المصدر: الشهاب

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