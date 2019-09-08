صافرات الإنذار تدوي في منطقة الغلاف المحاذية لقطاع غزة عقب سقوط صاروخ

ذكرت قناة "كان" العبرية ، أن صاروخ قد سقط قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والاحتلال مساء اليوم الأحد.

وقالت :" أنّ صافرات الإنذار دوت في منطقة غلاف غزة، إثر إطلاق الصاروخ.

وفي غزة، لم تعلن أي جهة فلسطينية على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.