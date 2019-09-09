فلسطين تدعو لوقفة عربية بوجه الدول التي تنقل سفاراتها للقدس‎

دعت فلسطين، الأحد 8 سبتمبر ، إلى حشد "أوسع التفاف دولي" حول مبادرة السلام العربية، ووقفة عربية رسمية بوجه الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس وتعترف بها عاصمة لإسرائيل.

جاء ذلك في كلمة دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، خلال اجتماع مندوبي الجامعة بالقاهرة، قبيل اجتماع وزاري عربي يناقش القضية الفلسطينية بعد غدٍ الثلاثاء.

ودعا اللوح، بحسب بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، لـ"توفير المزيد من الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه لحشد أوسع التفاف دولي حول المبادرة العربية للسلام".

كما دعا إلى "إيجاد آلية دولية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية، ووقفة عربية رسمية في وجه الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس وتعترف بها عاصمة لإسرائيل وتوافق على الاستيطان".