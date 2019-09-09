"حزب الله" يعلن إسقاط طائرة مسيرة صهيونية جنوب لبنان

أفادت قناة "المنار" اللبنانية بأن "حزب الله" تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اليوم الاثنين في محيط بلدة رامية جنوبي لبنان، وباتت في حوزته.

ونشر "حزب الله" بيانا قال فيه إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية تصدوا لطائرة إسرائيلية مسيرة بالأسلحة المناسبة أثناء عبورها للحدود ‏الفلسطينية - اللبنانية صباح اليوم باتجاه بلدة رامية الجنوبية، حيث تم إسقاطها في خراج البلدة"، ‏وأصبحت الطائرة في يد "حزب الله".

من جهته ذكر موقع "العهد" الإخباري أن الطائرة المسيرة أسقطت بعد 5 دقائق من عبورها الحدود، وسقطت من دون تفجيرها، كما أنها كانت مسلحة ومجهزة بأجهزة تنصت وتجسس، وكانت في مهمة عسكرية.