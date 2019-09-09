Responsive image

21º

9
سبتمبر

الإثنين

26º

9
سبتمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في المناطق المحاذية لقطاع غزة
     منذ 3 يوم
  • القيادي في جماعة الإخوان محمد سودان: هناك علامات استفهام كبيرة على وفاة عبدالله نجل الرئيس محمد مرسي
     منذ 4 يوم
  • انباء عن وفاة عبدالله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إثر أزمة قلبية
     منذ 5 يوم
  • الاحتلال يحوّل مدينة #الخليل الى ثكنة عسكرية لحماية اقتحام رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو للمدينة
     منذ 5 يوم
  • حرق صور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الخليل تزامنا مع اقتحامه وتدنيسه المدينة برفقة عشرات المسؤولين الإسرائيليين
     منذ 5 يوم
  • قوات الاحتلال تعتقل شابين من منطقة باب الزاوية في #الخليل بالتزامن مع استعداد نتنياهو لاقتحام الحرم الابراهيمي
     منذ 5 يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:07 صباحاً


الشروق

5:31 صباحاً


الظهر

11:52 صباحاً


العصر

3:24 مساءاً


المغرب

6:13 مساءاً


العشاء

7:43 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

سوهاج.. إصابة 6 أطفال أشقاء بتسمم والسبب "أكلوا رز ولحمة"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 122
سوهاج.. إصابة 6 أطفال أشقاء بتسمم والسبب "أكلوا رز ولحمة"

أصيب 6 أطفال أشقاء بتسمم غذائي أمس، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي "أرز ولحمة"، ونقلوا لمستشفى سوهاج العام للعلاج.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج،بلاغا يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام، بوصول "ندى أ. س" (12 عاما) تلميذة، وأشقائها، زياد (10 أعوام) تلميذ، محمد (8 أعوام) تلميذ، ناهد (8 أعوام) تلميذه، دهب (8 أعوام) تلميذة، دياب (8 أعوام) تلميذ، مصابين بآلام بالبطن وقيء مستمر "ادعاء تناول طعام فاسد".

وانتقل إلى مكان الواقعة رئيس المباحث الجنائية، وبسؤال والدتهم "سامية ا. ع" (38 عاما) ربة منزل، قررت بأنّه عقب تناول أبنائها وجبة طعام منزلي "أرز – لحمة" شعروا بحالة إعياء ونقلتهم للمستشفى، ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers