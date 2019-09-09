سوهاج.. إصابة 6 أطفال أشقاء بتسمم والسبب "أكلوا رز ولحمة"

أصيب 6 أطفال أشقاء بتسمم غذائي أمس، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي "أرز ولحمة"، ونقلوا لمستشفى سوهاج العام للعلاج.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج،بلاغا يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام، بوصول "ندى أ. س" (12 عاما) تلميذة، وأشقائها، زياد (10 أعوام) تلميذ، محمد (8 أعوام) تلميذ، ناهد (8 أعوام) تلميذه، دهب (8 أعوام) تلميذة، دياب (8 أعوام) تلميذ، مصابين بآلام بالبطن وقيء مستمر "ادعاء تناول طعام فاسد".

وانتقل إلى مكان الواقعة رئيس المباحث الجنائية، وبسؤال والدتهم "سامية ا. ع" (38 عاما) ربة منزل، قررت بأنّه عقب تناول أبنائها وجبة طعام منزلي "أرز – لحمة" شعروا بحالة إعياء ونقلتهم للمستشفى، ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.