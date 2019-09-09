فيسبوك يستمر بالتضييق على المحتوى الفلسطيني

تستمر إدارات مواقع التواصل الاجتماعي بالتضييق على المحتوى الفلسطيني، ضاربة عرض الحائط كل المعايير والأخلاقيات المهنية والحقوقية في تعاملها مع المحتوى الفلسطيني وخصوصيته كشعب واقع تحت الاحتلال.

ورصد مركز صدى سوشال أكثر من ١٧ انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر أغسطس/ آب، كان جُلها داخل الموقع الأزرق (الفيسبوك) الذي يدعي فتحه مساحة آمنة وحرة للتعبير عن الآراء والمعتقدات الشخصية.

وكان عدد الانتهاكات عبر فيسبوك بلغ ١٥ انتهاكًا متنوعة ما بين الحظر والحذف ومنع النشر وحذف المنشورات، ورصد مركز صدى سوشال التضييق على كل من: صفحة أنين القيد، وصفحة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، و صفحة رام الله مكس، و لجنة القدس - جامعة اليرموك، و صفحة مركز قلنديا الاعلامي، و صفحة المركز الفلسطيني للاعلام، وصفحة الفنان قاسم النجار.

في حين قامت إدارة موقع انستغرام بحذف عدد من منشورات حساب Palestine Liberation Radio.

وقامت إدارة موقع اليوتيوب بحذف فيديو وصية الشهيد رائد مسك من حساب قناة نجله مؤمن مسك.

وضمن جهود إدارة مركز صدى سوشال المتواصلة في حماية المحتوى الفلسطيني والدفاع عنه، استطاع المركز اعادة ٥ صفحات فلسطينية كانت إدارة الفيسبوك قد حذفها وهم: جنين مكس، بيت فجار تايمز، بيت فوريك تايمز، يطا تايمز، عشاق قرية تل.

وعلى صعيد اخر، اعترفت إدارة شركة "فيسبوك" بانتهاك خصوصية مستخدميها من خلال سماع كل المحادثات الصوتية عبر تطبيق "ماسنجر" التابع لـ"فيسبوك"، و أنها وظفت مئات المتعاقدين للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون.

كما أعلنت إدارة الفيسبوك عن تفكيرها باستخدام خوارزميات تعمل بالذكاء الاصطناعي في تطبيق "واتساب" لفحص محتوى الرسائل وضبطها؛ لفرض سياسة الكلام المقبولة ضمن سياستها الخاصة وإذا تم تطبيق هذه الفكرة فذلك يعني أن التطبيق سيشرف بنفسه على فحص الرسائل قبل تشفيرها وإرسالها.

مما يمهد الطريق أمام الحكومات لإجبار شركات التواصل الاجتماعي على التجسس على رسائل المستخدمين الخاصة بهم.

يشار إلى أن مركز صدى سوشال يواصل مساعيه بشكل مستمر للتواصل مع إدارات مواقع التواصل الإجتماعي في محاولة لحماية المحتوى الفلسطيني الرقمي والوصول إلى آلية عادلة ومنصفة بحق المستخدمين الفلسطينيين.

يذكر أن مركز "صدى سوشال" مركز تطوعي أطلق في بداية شهر سبتمبر 2017 وهو يُعنى بمبادرات إثراء المحتوى الفلسطيني على الإنترنت خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي،