استغاثة من أهالى حي المسلميه بالشرقيه لعدم وجود صرف صحى

طالب أهالي حي المسلميه التابعه لمركذ صان الحجر محافظة الشرقيه, بعد معانتهم من انتشار الأمراض المستعصية بسب مياه الصرف الموجوده في الشوارع , والتى ادت ايضا الى اسقاط بعض الابنية

وأكد اهالى القرية انهم أرسلوا استغاثات عديدة الى كل الجهات الحكومية , ومحافظ الشرقية

كما اكدوا انم حصلوا على عدة وعود من نواب البرلمان قبل وبعد الانتخابات البرلمانية , الا أن هذه الوعود لم ينفذ منها شئ

نص استغاثة أهالى الحى :

نحن أهالي حي المسلميه التابعه لمركذ صان الحجر محافظة الشرقيه نستغيث ونصرخ لفخامة محافظ الشرقيه لعدم وجود صرف صحي بالحي ونعاني من الأمراض المستعصية بسب مياه الصرف الموجوده في الشوارع مما أدى إلى سقوط بعض المنازل وأمراض الأطفال والكبار من رائحة الصرف ومشي الأطفال بها في الشوارع اغيثونا اغيثونا وارحمونا نحن بشر ولنا حقوق ولابد من احد ان ينظر إلينا بعين الرأفه نرجوا عمل معاينه على الطبيعه ونزول احد المسؤلين إلينا كل دقيقه تمر علينا نحن وأطفالنا وهي موت بالبطيئ اغيثونا اغيثونا البيوت مليأه بمياه الصرف حتى البيوت الجديدة رشحت وملحت من مياه الصرف فكر وتخيل معي ماذا نفعل بهذه المياه وللعلم ليست هذه الشكوى الأولى أخذنا وعودا كثيره من الساده النواب قبل الترشيح وبعد الترشيح لم نرى أحدا منهم ابدا ولو حتى صدفه اختفوا تماما ووعودهم لنا كالكتابه على الماء نرجو من سيادتكم ان لا تخذلونا وتوصلوا شكواتنا هذه الي الساده المسؤلين ولكم منا جزيل الشكر ووافر الاحترام وكل ما تتوقع منا من شكر واحترام وشكرا

نحن أهالي حي المسلميه وعنهم...