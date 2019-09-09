أسرى "جلبوع" يهددون بالتصعيد ضد أجهزة التشويش

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الاثنين 9 سبتمبر ، إن الأسرى القابعين في سجن "جلبوع" هددوا بالتصعيد ضد إدارة المعتقل خلال الأيام المقبلة، حال استمرت بتعنتها بعدم إزالة أجهزة التشويش في أقسام السجن.

وأكد أسرى جلبوع، وفق بيان للهيئة أنهم بصدد اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الإدارة كالإضراب المفتوح عن الطعام، بسبب المخاطر التي تنتج عن مثل هذه الأجهزة التي تسببت خلال الأيام الماضية بالغثيان والاستفراغ والدوار وأوجاع بالرأس لعدد من الأسرى.

وأضافت الهيئة أن الأسير المقدسي رمضان مشاهرة، والمحكوم بالسجن المؤبد منذ اعتقاله في العام 2013، دخل أمس إضرابه المفتوح عن الطعام ضد وجود هذه الأجهزة في أقسام المعتقل، ومخاطرها الصحية والنفسية على الأسرى.

وحمّلت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى.