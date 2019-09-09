"إسرائيل" تقصف مواقع للحشد الشعبي العراقي

اتهم الحشد الشعبي العراقي قوات الاحتلال الصهيوني باستهداف مواقعه في قضاء القائم غربي العراقي، بغارات جوية نفذت بواسطة طائرتين مسيرتين.

وقالت عمليات الحشد الشعبي، في بيان أصدرته مساء الأحد "ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية للعراق، عاودت غربان الشر استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الأراضي العراقية بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات القائم بمسافة تقرب من 15 كيلومترا عن الحدود، مما أدى إلى استشهاد مجاهد وإصابة آخر بجروح بليغة".

وأضاف الحشد الشعبي "هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من الطيران الأمريكي للمنطقة، فضلا عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث، وتزامن مع بدء المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر في غرب العراق بمشاركة قواتنا البطلة من جيش وشرطة وحشد والتي تلاحق فلول الجماعات الإرهابية".