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راغب علامة للمتحدث باسم الاحتلال: لن تستحق منا الرد

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 119
راغب علامة للمتحدث باسم الاحتلال: لن تستحق منا الرد

ردّ المغني اللبناني، راغب علامة، على تغريدة نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي تتضمن أغنية لعلامة، وقد استغلها للهجوم على حزب الله.

وكتب علامة عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، لن ينجح المتحدِّث العسكري بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي في استدراجنا إلى الرد. فهو لا يستحق منا هذا "الشرف"، لا في الشكل، ولا في المضمون. 

  وأضاف ،"جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه إسرائيل وعملاؤها من فظائع يوميا في لبنان وفلسطين وسوريا، منوها بأن إسرائيل لن تنجح في استدراج لبنان، إسرائيل عدو".
ونشر أدرعي صباح اليوم الاثنين، تغريدة، استغل فيها أغنية للمطرب اللبناني راغب علامة "طار البلد"، التي ينتقد فيها سياسات الحكومة اللبنانية وصراعات الساسة في البلاد.

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