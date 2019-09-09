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هدم وتخريب قرية العراقيب بالنقب للمرة 160

منذ حوالى ساعة
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هدم وتخريب قرية العراقيب بالنقب للمرة 160

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 9 سبتمبر ، للمرة الـ160 مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في النقب، بعدما أن هدمتها للمرة الـ159 أمس الأحد.

وأفاد شهود عيان أن الشرطة اعتقلت امرأة من العراقيب ومتضامنا من منتدى التعايش السلمي بالنقب واقتادتهما للتحقيق.

وهدمت السلطات منزلا يعود لعائلة زيتون في حي المحطة بمدينة اللد بذريعة البناء دون ترخيص فجر اليوم.

يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل مخططها هدم عشرات القرى العربية مسلوبة الاعتراف بالنقب، وتشريد سكانها، سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، وتواصل هدم مساكن العراقيب في الوقت الذي تواصل السلطات الإسرائيلية بناء 4 بلدات استيطانية جديدة بالنقب.

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