سلامة: حفتر يطلب ضمانات لانسحاب محتمل من محيط طرابلس

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، في مقابلة مع صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر طلب "ضمانات" لانسحاب محتمل من محيط العاصمة طرابلس.

وأوضح أن "حفتر يريد ضمانات من القوى الحاكمة في طرابلس، ويطلب تعيينات في مناصب مهمة بالدولة".

وذكر سلامة أنه "منذ أسابيع، أصبحت المواقف أكثر واقعية، والقضية ليست جغرافية فقط، فحفتر يشترط ضمانات لانسحاب محتمل من محيط طرابلس".



وأضاف سلامة: "في المقابل، هناك أطراف مستعدة للتفاوض مع حفتر مع شرط انسحاب قواته".



وتابع: "لكن أطرافا أخرى لا ترغب في التفاوض معه، كونهم يعتبرون حفتر فقد الشرعية في أن يكون صاحب مصلحة في ليبيا بعد انتهاء الصراع".