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مقتل 17 شخصا في المغرب بانقلاب حافلة جراء الفيضانات (شاهد)

منذ 6 دقيقة
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مقتل 17 شخصا في المغرب بانقلاب حافلة جراء الفيضانات (شاهد)

لقي 17 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون، أمس الأحد، إثر انقلاب حافلة جراء سيول في إقليم الرشيدية في جنوب شرق المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وكانت السلطات المحلية أكدت، أمس، العثور على 14 جثة قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ، صباح الاثنين، من العثور على 3 جثث أخرى تعود لمفقودي فاجعة الحافلة ليرتفع العدد إلى 17 قتيلا.

ونقلت صحيفة "العمق المغربي" عن المندوب الجهوي لوزارة الصحة، خالد السالمي، قوله إن عدد قتلى الفاجعة ارتفع إلى 17، مشيرا إلى أن 18 مصابا غادروا المستشفى منذ أمس بعد تلقيهم العلاجات اللازمة والاطمئنان على حالتهم الصحية، لافتا إلى أن 11 حالة ستغادر هي الأخرى المستشفى اليوم بعد إخضاعها للمراقبة.

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