إصابة 45 مسعفًا و30 صحفيًا برصاص الاحتلال خلال مسيرة العودة

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في تقرير حول الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة قدمته خلال أعمال افتتاح الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن قوات الاحتلال الصهيوني جرحت 45 مسعفًا و30 صحفيًا في قطاع غزة، خلال الأشهر الستة الماضية.



وذكرت باشيليت بتبني مجلس حقوق الإنسان قرارًا يدين الاحتلال في 22 مارس الماضي، مشيرة أن إسرائيل استمرت خلال الفترة الماضية بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفتت أن الفلسطينيين ينظمون مسيرات سلمية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس / آذار 2018، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

وأشارت باشيليت أن قوات الاحتلال تهاجم بانتظام المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والقنابل المطاطية والمياه المضغوطة، إضافة إلى استخدام الذخيرة الحية ، ما أدي لقتل 13 فلسطينياً، خمسة منهم أطفال، منذ 22 مارس/ آذار 2019.

وأشارت المفوضة الأممية أن مئات الأشخاص تعرضوا لإصابات مختلفة بمن فيهم المسعفين والصحفيين، وأن معظمهم أصيبوا بأضرار دائمة.

ولفتت إلي تعمد مهاجمة المسعفين والصحفيين، ما أدى إلى إصابة أكثر من 45 مسعفًا و30 صحفيًا برصاص قوات الأمن الإسرائيلية منذ 22 مارس/ آذار الماضي.