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حريق بمخزن خردوات داخل منطقة وكالة البلح واخر بمطعم

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 82
حريق بمخزن خردوات داخل منطقة وكالة البلح واخر بمطعم

نشب حريق ضخم اليوم الإثنين 9 سبتمبر ، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتبين أن النيران نشبت في مخزن خردة.
 كما اندلع حريق مساء اليوم الإثنين، بأحد مطاعم المأكولات بشارع الألفى بوسط البلد، دون وقوع أي إصابات أو خسائر فى الأرواح.

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