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المقاومة تسقط طائرة صهيونية مسيّرة في غزة

منذ 2 يوم
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المقاومة تسقط طائرة صهيونية مسيّرة في غزة

أسقطت المقاومة فجر اليوم الثلاثاء طائرة إسرائيلية مسيّرة من طراز "كواد كابتر" بعد إطلاق النار عليها شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأقر جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيرة صغيرة (درون) تابعة له سقطت الليلة الماضية في جنوب قطاع غزة، حيث شرع التحقيق في الحادث.

ووفقا للموقع الإلكتروني "واللا" فإن قوة مسلحة تابعة لحركة حماس لاحظت وجود الطائرة المسيرة التابعة للجيش في سماء القطاع شرق رفح وأطقت النيران على المسيرة وأسقطتها وقامت بوضع اليد على عليها.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات المقاومة الفلسطينية، أطلقت النار على مسيرة تابعة لجيش الاحتلال كانت في مهمة في سماء مدينة رفح، حيث تم إسقاطها والسيطرة عليها.

وأعلن جيش الاحتلال، أمس الإثنين، أن طائرة مسيرة صغيرة (درون) تابعة له سقطت في الأراضي اللبنانية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان حزب الله عن أن قوات المقاومة أسقطوا هذه الطائرة في منطقة بلدة رامية اللبنانية، وأنها بحوزتهم.

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