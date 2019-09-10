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تونس .. حوار تلفزيونى مع المترشح للرئاسة نبيل القروي

منذ حوالى ساعة
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تونس .. حوار تلفزيونى مع المترشح للرئاسة نبيل القروي

وافقت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية يوم الإثنين على مطلب تقدمت به لها قناة الحوار التونسي بخصوص اجراء حوار مسجل مع نبيل القروي داخل السجن.

ونشر سامي الفهري على حسابه على أنستغرام وثيقة مرسلة من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ضمنتها موافقتها على إجراء الحوار مع المترشح للرئاسة الذي كان قد تم ايقافه منذ أسبوعين بتهم فساد مالي.

واختتم مساء امس الاثنين، البث المباشر للمناظرات التلفزيونية بين المجموعة الثالثة من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (26 مترشحا) من استوديوهات التلفزة التونسية، تحت عنوان "الطريق إلى قرطاج، تونس تختار".

وستجري الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، داخل تونس يوم الاحد المقبل 15 سبتمبر الجاري وفي مراكز التصويت خارج تونس (في 45 بلدا) ايام 13 و 14 و 15 من الشهر الجاري على ان يتم الاعلان عن النتائج الاولى لهذا الاستحقاق الانتخابي يوم الثلاثاء القادم 17 سبتمبر.

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