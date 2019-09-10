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فصل الكهرباء 12 ساعة عن مناطق فى المحلة الكبرى وسمنود بالغربية

منذ يوم
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فصل الكهرباء 12 ساعة عن مناطق فى المحلة الكبرى وسمنود بالغربية

أعلن المهندس أشرف أبو هرجة، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، عن فصل التيار الكهربى 12 ساعة اليوم الثلاثاء، من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الحادية عشر ظهر نفس اليوم، عن مناطق بالمحلة وسمنود، وذلك لتكبير محول 3 بمحطة محولات سمنود.

 
وأوضح رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، أن المناطق التى ستتأثر من انقطاع الكهرباء هى قريتا ميت عساس والناصرية، ومركز شرطة المحلة، ونادى المعلمين بالمحلة، وقرية محلة أبو على، والسلندرات 1،2.

وطالب "أبو هرجة"، قاطنى تلك المناطق السكنية والمستشفيات وأصحاب المخابز، بتدبير تغذية بديلة طوال فترة الانقطاع.

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