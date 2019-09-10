القسام تعلن السيطره على حوامة صهيونية

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس اليوم 10 من سبتمبر لعام 2019 إنها أحكمت السيطرة على حوامة صهيونية .

واظهرت في بيان لها إن الحوامة دخل منطقة القطاع وكانت في مهمة خاصة حيث تحمل هذه الحوامة كاميرات حرارية و نهارية وتم التأكد من نوايا العدو و تم إحباط المهمة.

وتم الإقرار بسقوط الحوامة من قبل جيش الإحتلال وأمر بالتحقيق في الحادثة لإنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، حيث قامت المقاومة بإسقاط الكثير والعديد من الطائرات والحوامات في أجواء القطاع.

في كثير من الأحوال يستخدم جيش الإحتلال تلك الحوامات والطائرات لتفقد منطقة القطاع وتصوير الحدود بشكل خاص