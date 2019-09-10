معلمي الأردن يواصلون إضرابهم لليوم الثالث

دخل إضراب المعلمين في الأردن ، الذي انطلق الأحد في خطوة تصعيدية جديدة، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة ، يومه الثالث، بعد أن فشلت جولة جديدة من المحادثات التي أجريت مساء الاثنين 9 سبتمبر ، بين الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم، ونقابة المعلمين.

وأكدت نقابة المعلمين أن إضرابها المفتوح عن العمل، مستمر حتى تلبية مطالبها، مؤكدة أنها قدمت تنازلات من أجل التوصل إلى حل إلا أن الحكومة لم تتعاون معها.



ولم تفلح الاجتماعات المستمرة منذ مساء السبت، بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين، بإحداث تغيير يذكر بشأن تعليق الإضراب، رغم دعوة الملك عبد الله الثاني الأحد إلى الحوار.



وأكد عضو مجلس نقابة المعلمين غالب أبو قديس، أن لقاء النقابة بوزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، انتهى دون التوصل لأي اتفاق.



وقال أبو قديس إن الحكومة عرضت زيادة على نظام "الرتب/ حوافز"، وبأرقام غير مرضية ولا تلبّي طموح المعلمين.

وأكد أن الاضراب مستمر في جميع المدارس.

وأحجمت عائلات في الأردن عن إرسال أبنائها إلى المدارس بسبب الإضراب، بين مؤيد ومعارض.