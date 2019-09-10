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قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا

منذ 40 دقيقة
عدد القراءات: 73
قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا

اعتقلت قوّات الاحتلال فجر الثلاثاء 10 سبتمبر ، 17 مواطنًا فلسطينيا في مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.


كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشابين عبود أبو الشيخ (21 عامًا)، ونور عدنان عابد (20 عامًا)، بعد مداهمة منزلي ذويهما.

وفي قرية العيساوية بالقدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين بعد مداهمتها للمنازل وإجراء عمليات تفتيش داخلها والمعتقلين هم: محمد هيثم مصطفى، ومحمود عمران مصطفى، وعبد موسى مصطفى، واحمد عامر خالد محمود، ومحمد زكريا مصطفى.

وفي جنين اعتقلت فجر اليوم، الفتى زيد أحمد بعجاوي (15 عامًا) بعد اقتحام منزل ذويه في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واجراء عمليات تفتيش داخله.

وفي مدينة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال شارع عمان وبلاطة البلد بالمنطقة الشرقية، واعتقلت الأسير المحرر عمر خضر الشخشير (25 عاما) بعد مداهمة منزله.

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