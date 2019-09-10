Responsive image

30º

10
سبتمبر

الثلاثاء

26º

10
سبتمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • رئيس حزب العمال البريطاني المعارض: لن نصوت لصالح إجراء انتخابات مبكرة ولن نوافق على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي دون اتفاق
     منذ 21 ساعة
  • رويترز: 3 قتلى ومصاب واحد في حادث إطلاق النار بمدينة دوردريخت الهولندية.
     منذ يوم
  • وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ردا على نتنياهو: من يملك أسلحة نووية حقيقية يكذب بشأن موقع مزعوم في إيران
     منذ يوم
  • المتحدث باسم الجيش الليبي: سلاح الجو نفذ خمس ضربات استهدفت قوات حفتر في مناطق سوق السبت وقصر بن غشير ووادي الربيع.
     منذ يوم
  • غسان سلامة: حفتر يشترط ضمانات لانسحاب محتمل من طرابلس
     منذ يوم
  • وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في المناطق المحاذية لقطاع غزة
     منذ 4 يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:07 صباحاً


الشروق

5:32 صباحاً


الظهر

11:52 صباحاً


العصر

3:24 مساءاً


المغرب

6:11 مساءاً


العشاء

7:41 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

شاب يتعرض للخطف والتعذيب داخل القنصلية المصرية بالكويت

منذ 34 دقيقة
عدد القراءات: 124
شاب يتعرض للخطف والتعذيب داخل القنصلية المصرية بالكويت

سجّل شاب كويتي قضية "اعتداء بالضرب" ضد بعض موظفي القنصلية المصرية في الكويت، اتهمهم فيها بالتطاول عليه وضربه.
 

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصدر مطلع أن الشاب، مواليد 1997، توجه، أمس، إلى مخفر الصديق، وذكر أنه أثناء تواجده في مقر القنصلية المصرية، الكائن في منطقة السلام، بتاريخ 3 يوليو 2019، فوجئ بأشخاص لا يعرفهم يعملون داخلها قاموا بسحبه وإدخاله إلى القنصلية عنوة ثم ربطوه بواسطة حزام، واعتدوا عليه بالضرب، وأشار إلى أنه بإمكانه التعرف عليهم إذا ما عرضوا عليه.

وأفاد المصدر بأنه بعد الاتصال بوكيل النيابة وإبلاغه بمضمون الشكوى، أمر بتسجيلها قضية جناية بمسمى "اعتداء بالضرب" على أن يمثل الشاكي أمامها للتحقيق والاستماع إلى أقواله، مع الإيعاز للمباحث بالتحري في الواقعة.

ووفق المصدر فإن وزارة الداخلية بصدد مخاطبة وزارة الخارجية للوقوف على ملابسات ما حصل، واستكمال الإجراءات القانونية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers