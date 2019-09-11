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فصائل المقاومة ردا علي نتنياهو: لن تكون أراضينا جزء من البازار الانتخابي للعدو المهزوم

منذ 2 يوم
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فصائل المقاومة ردا علي نتنياهو: لن تكون أراضينا جزء من البازار الانتخابي للعدو المهزوم

أكدت فصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر ، في بيان لها، إن تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني ، بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة وتنفيذ صفقة القرن، "إمعان في التغوّل الصهيوني، ولن نقبل بأن تكون أراضينا ومقدساتنا جزء من البازار الانتخابي للعدو وقيادته المنهزمة".
ودعت سكان الضفة الغربية والقدس لإشعال الأراضي المحتلة في وجه الاحتلال. وطالبت بتبني موقف عملي يدعم مقاومة الاحتلال، وتنهي سياسة تكريس الانقسام وتعزيزه وخنق غزة وحصارها.

وشددت الفصائل  على أن "مثل هذه التصريحات لن تغير من الحقيقة التاريخية أن فلسطين من رأس الناقورة إلى أم الرشراش كلها أرض فلسطينية إسلامية عربية، سندافع عنها بكل ما نملك حتى التحرير الشامل والعودة لها".
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وقالت "إن هذا الاعتداء الصهيوني على حقّنا التاريخي في أراضينا المحتلة الذي يتزامن مع الذكرى الـ26 للاتفاقية المشؤومة (أوسلو) يستوجب تحللاً فعلياً من هذه الاتفاقية المخزية، التي منحت المحتل الشرعية لإجرامه". داعيةً السلطة الفلسطينية لإطلاق يد المقاومة في الضفة وإلغاء التنسيق الأمني.

 

المصدر : شهاب

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