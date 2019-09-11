بالفيديو: لليوم الرابع على التوالي.. المعلمون في الأردن يواصلون إضرابهم

يواصل المعلمون في الأردن إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي، بالتزامن مع تجمع عدد من المواطنين أمام مجلس النواب للمطالبة بضرورة الحوار بين الحكومة ونقابة المعلمين ، حيث لا تزال المدارس الحكومية تخلو من الطلاب بسبب رفض المعلمين القاطع للدخول إلى الغرف الصفية التزاما بقرار نقابتهم التي ربطت العودة للتدريس بتحقيق علاوة الـ50%.

ودعا المواطنون إلى الحوار بين الحكومة ونقابة المعلمين للتوصل إلى تفاهمات تخدم العملية التعليمية، وأن يكون حق الطالب في التعليم هو الألوية بعيدا عن الخلافات.

أما الحكومة، فتصر على التمسك باتفاقها مع مجلس النقابة السابق، القاضي بعلاوة تصل إلى 250% شريطة ربطها بالأداء، وهو ما يرفضه المعلمون اليوم.

