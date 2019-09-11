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ردًا على إعلان نتنياهو.. "التعاون الإسلامي" تقرر عقد اجتماع طارئ

منذ 8 دقيقة
عدد القراءات: 60
ردًا على إعلان نتنياهو.. "التعاون الإسلامي" تقرر عقد اجتماع طارئ

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر ،  في بيان لها ، عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني ، بنيامين نتنياهو، حول ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت المنظمة أنها تدين بأشد العبارات عزم نتنياهو "فرض السيادة الصهيونية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه".

وقالت المنظمة إن "هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداء جديدا على حقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، أن "المنظمة ستعقد اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من السعودية لبحث هذا التصعيد الخطير"، دون تحديد موعد.

كما سيبحث الاجتماع "توحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي وتتصدى له بكل الطرق الممكنة".

كما حمّل الأمين العام للمنظمة "حكومة الاحتلال تداعيات هذا الإعلان غير القانوني".

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، طالبت السعودية، دولة مقر المنظمة ورئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، إلى عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون لبحث تصريحات نتياهو.

وأعلن نتنياهو، الثلاثاء، أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، "سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت".

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام عبرية، بينها قناة "كان" الرسمية: "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة".

 

المصدر : شهاب

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