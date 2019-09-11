Responsive image

11
سبتمبر

الأربعاء

26º

11
سبتمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • رئيس حزب العمال البريطاني المعارض: لن نصوت لصالح إجراء انتخابات مبكرة ولن نوافق على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي دون اتفاق
     منذ يوم
  • رويترز: 3 قتلى ومصاب واحد في حادث إطلاق النار بمدينة دوردريخت الهولندية.
     منذ يوم
  • وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ردا على نتنياهو: من يملك أسلحة نووية حقيقية يكذب بشأن موقع مزعوم في إيران
     منذ يوم
  • المتحدث باسم الجيش الليبي: سلاح الجو نفذ خمس ضربات استهدفت قوات حفتر في مناطق سوق السبت وقصر بن غشير ووادي الربيع.
     منذ يوم
  • غسان سلامة: حفتر يشترط ضمانات لانسحاب محتمل من طرابلس
     منذ 2 يوم
  • وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في المناطق المحاذية لقطاع غزة
     منذ 5 يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:08 صباحاً


الشروق

5:32 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:23 مساءاً


المغرب

6:10 مساءاً


العشاء

7:40 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الدوحة تدين تصريحات نتنياهو بضم أراض من الضفة وتحذر من تبعاتها على فرص السلام

منذ 44 دقيقة
عدد القراءات: 84
الدوحة تدين تصريحات نتنياهو بضم أراض من الضفة وتحذر من تبعاتها على فرص السلام


أدانت قطر إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، إذا ما أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري، محذّرة من أنّ المضيّ في هذه السياسة "سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود".

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، تدين دولة قطر بأشدّ العبارات إعلان" نتنياهو وتعتبره امتداداً لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير".

وأكّدت الوزارة "رفضها التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية"، محذرة من أن "استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود".
اقرأ ايضا : ردًا على إعلان نتنياهو.. "التعاون الإسلامي" تقرر عقد اجتماع طارئ

المصدر : شهاب

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers