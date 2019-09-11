الدوحة تدين تصريحات نتنياهو بضم أراض من الضفة وتحذر من تبعاتها على فرص السلام



أدانت قطر إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، إذا ما أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري، محذّرة من أنّ المضيّ في هذه السياسة "سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود".

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، تدين دولة قطر بأشدّ العبارات إعلان" نتنياهو وتعتبره امتداداً لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير".

وأكّدت الوزارة "رفضها التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية"، محذرة من أن "استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود".

اقرأ ايضا : ردًا على إعلان نتنياهو.. "التعاون الإسلامي" تقرر عقد اجتماع طارئ

المصدر : شهاب