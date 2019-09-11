صواريخ من غزة والاحتلال يستهدف نقطتي رصد للمقاومة شمال القطاع

استهدفت مدفعية الاحتلال الصهيوني ، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر ، نقطتي رصد للمقاومة الفلسطينية شمال بلدة يبيت لاهيا شمالي قطاع غزة ، فيما أفاد المستوطنون بسماع دوي انفجارات عقب انطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات محاذية لشمال قطاع غزة

وأفاد مراسل شهاب، بأن الاحتلال استهدف نقطتي رصد لجهاز الضبط الميداني "قوة حماة الثغور" قبالة منطقة زيكيم شمالي بلدة بيت لاهيا.

وبحسب المتحدث باسم قوات الاحتلال، قال إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية له.

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