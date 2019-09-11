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اعتقال داعية سعودي انتقد الترفيه وهاجم شذاذ الآفاق

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 108
اعتقال داعية سعودي انتقد الترفيه وهاجم شذاذ الآفاق

قال حساب معتقلي الرأي الذي يهتم باحوال واخبار المعتقلين في السجون السعودية في تغريدة على تويتر إنه تأكد من خبر اعتقال الشيخ عمر المقبل الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة القصيم، على خلفية مقطع له انتشر قبل أيام يبدي فيه رأيه بما تمارسه هيئة الترفيه.
 

وكان الداعية المقبل قد انتقد هيئة الترفيه ونشاطاتها في السعودية، إذ قال في خطبة قبل بضعة أيام إن تلك النشاطات تسلخ المجتمع عن هويته، في إشارة إلى حفلات الغناء والرقص التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة.

وأضاف المقبل خلال خطبة له أنه ليس ضد الترفيه، بل معه "إذا كان ضمن الضوابط الشرعية قولا وفعلا، ونحن ضد سلخ المجتمع عن هويته، وضد ذبح الحياء باسم الترفيه"، وذلك في إشارة إلى مشاركة فنانين ومشاهير في حفلات غنائية وراقصة في المملكة، ضمن أنشطة الهيئة.

وتابع المقبل: "نحن ضد جلب شذاذ الآفاق وفساقهم إلى بلاد الحرمين باسم الترفيه، لتتفتح أجيالنا الناشئة على تلك النماذج الساقطة التي تصدر على أنها نجوم وقدوات".

يذكر أن الهيئة السعودية العامة أنشئت في 7 مايو 2016، وتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه. وكان أول رئيس لها هو أحمد بن عقيل الخطيب الذي أعفي من منصبه في 18 يونيو 2018، ليخلفه في المنصب تركي آل الشيخ.

وكان حساب معتقلي الرأي قد أطلق قبل بضعة أيام حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "سنتان على اعتقالات سبتمبر" من أجل الضغط للإفراج عن سجناء الرأي.

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