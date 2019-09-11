واشنطن تبلغ العراق أن "إسرائيل" قصفت مواقع للحشد الشعبي

أكد عضو لجنةلأمن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، يوم أمس الثلاثاء 10 سبتمبر ، أن إسرائيل هي المسؤولة عن قصف مواقع ومخازن للحشد الشعبي في الأسابيع الأخيرة، وذلك استنادا إلى مصادر أميركية.

وقال ، العزاوي، في تصريح لإذاعة محلية أن اللجان الحكومية الخاصة بالتحقيق في أسباب الانفجارات في أكداس (مواقع ومخازن) الحشد الشعبي قد أنهت أعمالها، مضيفا أن اللجنة توصلت إلى أن عدد الضربات وصل إلى 12 ضربة، وكانت بواسطة طائرات مسيرة.

وأوضح أن "الجانب الأميركي المسؤول عن حماية ومراقبة الأجواء العراقية أبلغ الجانب العراقي أن الضربات وجهت من طائرات إسرائيلية مسيرة".

ولفت إلى أن بعض الضربات "تم الإعلان عليه، والبعض الاخر تم التكتم عليها".



يذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت 5 قواعد يستخدمها الحشد الشعبي لتفجيرات غامضة، كان آخرها شن طائرتين مسيرتين قبل أسبوعين هجوما على أحد ألوية الحشد، قرب الحدود العراقية السورية.