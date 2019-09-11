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مصرع 10 أشخاص في حادث "ميكروباص بـ"صفط اللبن"

منذ حوالى ساعة
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مصرع 10 أشخاص في حادث "ميكروباص بـ"صفط اللبن"

لقي 10 أشخاص مصرعهم ، فيما يخضع 2 للمراقبة الشديدة بالعناية ، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر ، عقب سقوط سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن.

وكانت قد اصطدمت السيارة بالسور الحديدي الجانبي، ما نتج عنه سقوطها من الأعلى وتحديدا بشارع المدرسة.

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