قطع التيار الكهربائي بقرى نقادة لحفر إنشاءات محور قوص بقنا

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

أعلنت هندسة كهرباء مركز نقادة، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر ، عن فصل التيار الكهربائى عن محول عزبة الناضر بطوخ، وعملية مياه عزبة الناضر اليوم وغداً الخميس.

و سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من قري نقادة، لمدة 12 ساعة متصلة.