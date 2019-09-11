تسمم 12 صيادا في بحيرة ناصر بأسوان نتيجة تناولهم وجبة فاسدة

استقبل مستشفى حميات أسوان، اليوم الأربعاء، 12 شخصًا من الصيادين نتيجة إصابتهم بتسمم غذائى، بعد تناولهم وجبة فاسدة عبارة عن "أرز مطهي" ، بمنطقة جرف حسين، جنوب شرق محافظة أسوان.

كانت تحريات المباحث كشفت أن المصابين تناولوا وجبة فاسدة،

والمصابون هم: "عمر محمد إبراهيم 30 عامًا، ونور عاطف حموده 22 عامًا، وحماده عاطف حموده 20 عامًا، وائل محمد حسان 18 عامًا، وعبد الوهاب عبد القادر عبد الوهاب 27عامًا، وسامح محمد محمد 24 عامًا، وأحمد محمود أبو عبد الله 21 عامًا، وعاطف حموده عبد الظاهر 49 عامًا، ومحمود ياسر عبد المنعم 20 عامًا، وأحمد ماهر شواف 18 عامًا، وسالم قبيص محمد 35 عامًا، وممدوح عبد القادر أحمد 48 عامًا".