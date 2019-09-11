"الوفاق" تحرز تقدما في منطقة استراتيجية جنوبي غريان

أحرزت القوات التابعة لحكومة "الوفاق" الليبية، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر ، تقدما في منطقة العربان، التي تعتبر إحدى تمركزات قوات حفتر جنوبي غريان.



وقال مصدر عسكري على صلة بالعمليات في المنطقة، إن قوات تابعة لعملية بركان الغضب دخلت وسط المنطقة وتقوم بعمليات مطاردة لفلول قوات حفتر، مؤكدا تدمير عدد من العربات العسكرية.



والثلاثاء، شهدت محاور القتال في ضواحي طرابلس هدوءا حذرا، مع تحليق الطيران الحربي دون معرفة تبعيته.



وفي 26 أغسطس الماضي، أعلنت قوات "الوفاق" صد هجوم لقوات حفتر على غريان (100 كلم جنوب العاصمة طرابلس)، التي تشهد معارك مسلحة بين الطرفين منذ أكثر من 4 أشهر.



يذكر أن غريان التي دخلتها قوات حفتر دون قتال، مع بداية هجومها على طرابلس، واتخذتها مركزا لغرفة عملياتها الرئيسية، سقطت في يد قوات "الوفاق" في 26 يونيو الماضي.