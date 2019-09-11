Responsive image

11
سبتمبر

الأربعاء

26º

11
سبتمبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان: نؤكد على رفضنا لكل المشاريع الصهيوأمريكية، ونقول لنتنياهو أنتم غرباء ولا مقام لكم على أرض فلسطي
     منذ 2 ساعة
  • بلومبيرغ: ترمب بحث خفض العقوبات على إيران تمهيدا لإجراء لقاء بينه وبين روحاني ما تسبب في خلاف مع بولتون
     منذ 2 ساعة
  • رئيس حزب العمال البريطاني المعارض: لن نصوت لصالح إجراء انتخابات مبكرة ولن نوافق على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي دون اتفاق
     منذ يوم
  • رويترز: 3 قتلى ومصاب واحد في حادث إطلاق النار بمدينة دوردريخت الهولندية.
     منذ 2 يوم
  • وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ردا على نتنياهو: من يملك أسلحة نووية حقيقية يكذب بشأن موقع مزعوم في إيران
     منذ 2 يوم
  • المتحدث باسم الجيش الليبي: سلاح الجو نفذ خمس ضربات استهدفت قوات حفتر في مناطق سوق السبت وقصر بن غشير ووادي الربيع.
     منذ 2 يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:08 صباحاً


الشروق

5:32 صباحاً


الظهر

11:51 صباحاً


العصر

3:23 مساءاً


المغرب

6:10 مساءاً


العشاء

7:40 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"الوفاق" تحرز تقدما في منطقة استراتيجية جنوبي غريان

منذ 40 دقيقة
عدد القراءات: 102
"الوفاق" تحرز تقدما في منطقة استراتيجية جنوبي غريان

أحرزت القوات التابعة لحكومة "الوفاق" الليبية، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر ، تقدما في منطقة العربان، التي تعتبر  إحدى تمركزات قوات حفتر جنوبي غريان.


وقال مصدر عسكري على صلة بالعمليات في المنطقة، إن قوات تابعة لعملية بركان الغضب دخلت وسط المنطقة وتقوم بعمليات مطاردة لفلول قوات حفتر، مؤكدا تدمير عدد من العربات العسكرية.
 

والثلاثاء، شهدت محاور القتال في ضواحي طرابلس هدوءا حذرا، مع تحليق الطيران الحربي دون معرفة تبعيته.


وفي 26 أغسطس الماضي، أعلنت قوات "الوفاق" صد هجوم لقوات حفتر على غريان (100 كلم جنوب العاصمة طرابلس)، التي تشهد معارك مسلحة بين الطرفين منذ أكثر من 4 أشهر.


يذكر أن غريان التي دخلتها قوات حفتر دون قتال، مع بداية هجومها على طرابلس، واتخذتها مركزا لغرفة عملياتها الرئيسية، سقطت في يد قوات "الوفاق" في 26 يونيو الماضي.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers