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حزب الله يدين إعلان نتنياهو نيته تهويد غور الأردن والضفة الغربية

منذ 14 دقيقة
عدد القراءات: 103
حزب الله يدين إعلان نتنياهو نيته تهويد غور الأردن والضفة الغربية

أدان حزب الله اللبناني في بيان ، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر ، إعلان رئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو نيته تهويد غور الأردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية.
واعتبر أن هذا القرار عدواناً على الشعب الفلسطيني الذي لديه كامل الحق في مقاومة أي اعتداء على أرضه أو مقدرات بلاده.

ورأى حزب الله أن هذا الإعلان يأتي بعد سلسلة من المواقف الخليجية الداعمة لكيان العدو، والتي أعطته الحق في العدوان على الشعوب العربية في لبنان وفلسطين. كما شكلت الخطوات التطبيعية والمساعي الخليجية لبناء أحلاف مع العدو فرصة لنتنياهو لقضم المزيد من الأراضي العربية بعد إعلانه سابقا ضم القدس الشريف وأجزاء واسعة من الضفة الغربية ثم الجولان واليوم غور الاردن، وسط شراكة صهيوأمريكية خليحية معلنة.

وأكد الحزب أن كل الخطوات التهويدية الإسرائيلية هي إجراءات باطلة سيواجها الشعب الفلسطيني موحداً وسيفشلها كما واجه صفقة القرن المزعومة موحداً وأسقطها.

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